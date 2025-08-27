Tennis Bilancio positivo per il Memorial Carosello Corsi disputato al Club Nautico. Campana supera in finale Beconi. Numeri da capogiro per il torneo

Bilancio positivo al circolo del Club Nautico di Marina per il Memorial Corsello Corsi di tennis, giunto quest’anno alla 20ª edizione. Ad aggiudicarsi il torneo, nella finale è stato il tennista Federico Campana, che ha sconfitto Alessandro Beconi in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3 e 6-4 nel terzo e decisivo set. Campana ha raggiunto nel 2024 il suo best ranking nella classifica mondiale Atp, alla posizione 707. Soddisfatti gli organizzatori e i tecnici, che raccontano di incontri di altissimo livello fin dalle prime gare.

Diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi del circuito tennistico locale, lo storico torneo, disputato da un paio di anni nel circolo del Club Nautico di Marina, anche nel 2025 ha confermato l’importante livello dei giovani tennisti che si sono sfidati sul campo da gioco, con gare belle e avvincenti. Il memorial è una cartolina per i tennisti in erba e tra i vincitori del passato figurano nomi diventati nel giro di poco tempo di livello mondiale, come ad esempio l’apuano Lorenzo Musetti. Il torneo ha spento quest’anno le venti candeline, con numeri che sono andati in crescendo con il passare delle edizioni e arrivando oggi ad accogliere più di un centinaio di partecipanti, in particolare le giovani promesse della racchetta di tutta Italia. Lo sponsor dell’evento è la famiglia Corsi dell’azienda Successori Adolfo Corsi, che da anni mantiene il suo impegno con grande passione e amore per il tennis. Corsello Corsi, a cui è dedicato il memorial, giocò da ragazzo contro tennisti importanti, come ad esempio una storica partita amichevole contro Nicola Pietrangeli, ereditando in seguito l’azienda del lapideo di famiglia Successori Adolfo Corsi, guidata poi dai figli.

Il torneo appena disputato rientrava nella categoria Open, con limite di classifica da 3.5 alla prima categoria. Ottima l’affluenza di pubblico a bordo campo durante tutte le partrite. Numeri importanti per l’edizione 2025, che oltre al grande successo di pubblico, ha visto una partecipazione molto alta di tennisti, con ben 112 iscritti complessivi, di cui 62 di terza categoria e gli altri 50 nella seconda categoria.