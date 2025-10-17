Tennis. Bis del Match Ball. Travolti per 5-1 i campioni d’Italia

Si conclude con un netto 5-1 in favore del Match Ball la seconda giornata del campionato di serie A1 maschile di tennis. Il circolo fiorentino porta a casa il successo contro i campioni d’Italia in carica del Tc Crema salendo così al primo posto del girone 1 (unica formazione a punteggio pieno in tutti i gironi). I 4 singolari si concludono sul 3-1 per il Match Ball dove soltanto Ferrari perde dall’ex top 100 Atp Bonadio 6-1 6-2; mentre portano il punto a casa i giocatori del ‘vivaio gigliato’ Sciahbasi per 7-5 6-4 su Cattaneo e Meduri contro Bresciani.

L’ultimo punto dei singolari conquistato dal circolo di Candeli è dello straniero numero 1 del Match Ball Filip Jianu 280 Atp che batte 6-4 6-2 Samuel Vincent Ruggieri (ex 200 Atp). E sul punteggio di 3-1 il Match Ball conquista anche i doppi: Ferrari e Sciahbasi battono Arnaboldi e Bonadio 7-6 6-1; mentre Meduri e Jianu vincono 6-7 7-6 10-8 su Ruggeri e Cattaneo al termine di una sfida bellissima e di alto livello. Domenica 19 ottobre a Candeli c’è lo scontro al vertice del girone tra il Match Ball e il Ct Palermo con inizio gare alle 9,15 e ingresso libero.

F. Que.