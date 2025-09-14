Tennis. Bronzetti con l’Italia alla Billie Jean King Cup

C’è anche Lucia Bronzetti tra le convocate dell’Italia alla Billie Jean King Cup in programma da martedì a domenica a Shenzen, in Cina. Con lei Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto e la giovane Tyra Grant. Il gruppo azzurro ha trionfato nel 2024 a Malaga anche grazie all’apporto della verucchiese, capace di imporsi su Linette nella semifinale con la Polonia e su Hruncakova nella finale con la Slovacchia.

Le azzurre esordiranno martedì alle 17 locali (le 11 in Italia) con le padrone di casa della Cina nei quarti. Se il primo scoglio dovesse essere superato, ecco che all’orizzonte apparirebbe la sagoma di una tra Spagna e Ucraina nella giornata di venerdì 19 per la semifinale. Poi, eventualmente, la finale di domenica 21. Si gioca sul cemento indoor, dall’altra parte del tabellone ecco Kazakistan contro Stati Uniti e Giappone contro Gran Bretagna.

Per ogni sfida sono in programma due singolari e, se necessario, il doppio. Nella squadra italiana un posto per il singolare è chiaramente di Paolini, mentre il doppio andrà a Paolini ed Errani. Resta da vedere chi, tra Bronzetti e Cocciaretto, sarà scelta per il ruolo di seconda singolarista dalla capitana Tathiana Garbin. Bronzetti è reduce da un’estate sul duro americano in cui ha brillato soprattutto a Cincinnati, dove ha messo in fila le vittorie su Zhu Lin, Kasatkina e Ostapenko.