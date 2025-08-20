Tennis. Bronzetti ko a Cleveland. Ora c’è l’US Open

Arriva un passo falso da parte della tennista verucchiese Lucia Bronzetti sul cemento americano. Al primo turno del torneo WTA 250 di Cleveland, il "Tennis in the land", la verucchiese infatti è andata ko in due set con la svizzera Golubic, che si è imposta 6-1, 6-3. Punteggio severo, forse anche troppo rispetto a quanto si è visto in campo, soprattutto nel secondo set. Nel primo, al di là di un paio di game, i primi, estremamente combattuti, la svizzera è volata via facilmente fino al 6-1 in 40 minuti. Nel secondo Golubic sale sul 3-0 e i segnali di una partita per lei totalmente in discesa sono molteplici, ma Bronzetti reagisce, recupera il break di svantaggio e riporta il match in equilibrio. Sul 3-4, l’azzurra si gioca un turno in battuta infinito, in cui manca cinque palle per il 4-4 e in cui cade alla prima opportunità per il break a favore. Tra vento e anche qualche colpo sfortunato. Di fatto, però, i rimpianti sono ridotti visti i quattro giochi conquistati in totale nel corso di tutto il match.

Lucia Bronzetti chiude così l’incontro con una percentuale di punti conquistati sulla prima troppo bassa (55%) e con tante palle break mancate. Uno solo, il break, a fronte di otto opportunità di strappare il servizio all’avversaria. Negli ottavi Golubic invece affronterà la testa di serie numero 7, la britannica Boulter. Per Bronzetti, che è comunque reduce da un eccellente 1000 a Cincinnati in cui ha battuto Zhu, Kasatkina e Ostapenko, adesso si aprono le porte dell’ultimo slam dell’anno, lo US Open sul cemento di New York. Il sorteggio del tabellone principale è in programma per domani alle 18, quando Bronzetti saprà il volto della prima avversaria con cui sarà chiamata a incrociare le racchette nell’ultimo dei tornei del Grande Slam.