Tennis. Bronzetti si arrende con Sabalenka a Indian Wells

Disco rosso per Lucia Bronzetti, che al terzo turno di Indian Wells si schianta contro il muro eretto dalla numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, e finisce col perdere 6-1, 6-2. Troppo forte la bielorussa per sperare di poter fare molto di più, ma Lucia ha comunque cominciato la partita giocando alla pari. Il game decisivo è stato il quarto quando Sabalenka, sul 2-1, è riuscita a strappare il servizio a Bronzetti dopo un gran batti e ribatti e ben 16 punti giocati. Di lì in avanti, gara a senso unico per tutto il primo set, chiuso in 32’ sul 6-1.

Nel secondo, ecco subito una bella reazione dell’azzurra, che è andata avanti 2-0 e ha anche avuto la palla per il 3-0 sulla sua battuta. Sabalenka però ha reagito subito, si è aggiudicata il game e non si è più fermata, andando in striscia fino alla fine dell’incontro. Fino al 4-2 c’è stato sostanziale equilibrio nel gioco, poi la numero uno del ranking è salita di ritmo.

Per Bronzetti è l’ottava sconfitta su otto partite contro giocatrici tra le prime dieci del mondo. Un muro finora invalicabile, ma va anche detto che il percorso sul cemento americano, in questo torneo, è stato buono. Per lei vittoria al primo turno su Kalinina e al secondo su Frech, entrambe giocatrici che la sopravanzano nel ranking. Poi Sabalenka, oggettivamente troppo superiore per il momento.