Tennis. Bronzetti vince ancora a Cluj

Vittoria di grandissimo significato per Lucia Bronzetti che, negli ottavi del Wta 250 di Cluj – Napoca, il ‘Transylvania Open’, batte in due set la testa di serie numero tre, Peyton Stearns. Per l’azzurra un primo set dominato (6-2) e un secondo chiuso con grande sangue freddo al tie-break, con l’avversaria lasciata a uno. Dopo il successo del primo turno contro Simona Halep, che nel post match aveva annunciato il ritiro, ecco un’altra gemma della verucchiese in questa prima parte di stagione. Nel primo set, Bronzetti ha mostrato un’eccellente tenuta al servizio. Il secondo è arrivato al tie-break e lì, in quella occasione, la verucchiese ha vinto subito i primi cinque punti e poi ha chiuso sul 7-1. Nei quarti sarà derby italiano, con Bronzetti ad affrontare Cocciaretto.