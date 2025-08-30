Tennis: campionati italiani nel ricordo del campione aretino. Scatta il trofeo Luzzi. Gli under 14 ai Parioli

AREZZOPrenderanno il via oggi a Roma al Circolo tennis Parioli i Campionati italiani under 14 maschili di tennis, validi per il trofeo Federico Luzzi. Un appuntamento che impegnerà il circolo romano da oggi fino al prossimo 7 settembre. Oggi e domani le gare di qualificazione, mentre il tabellone principale avrà inizio lunedì 1 settembre. La manifestazione è intitolata a Federico Luzzi, tennista aretino che ha difeso i colori del Circolo tennis Parioli nel campionato di serie A, purtroppo stroncato a soli 28 anni da una leucemia fulminante, ed è per questo che Ail – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma – è tra i promotori e sostenitori di questa manifestazione che richiamerà numerosi addetti ai lavori e non solo. Tra l’altro proprio la famiglia Luzzi è da sempre vicina al mondo del tennis, in particolar modo quello giovanile. Basti pensare ad esempio al premio Luzzi che ogni anno viene assegnato nell’ambito del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino e che per volontà della famiglia, in collaborazione con il Tennis Club Castiglionese, premia sul palco del teatro Spina non un tennista affermato ma una tra le tanti giovani promesse del tennis azzurro.

Un connubio, quello sport e solidarietà, che dal 2008 porta avanti il ricordo di Federico Luzzi che ha lasciato un segno profondo in quanti hanno avuto modo di conoscerlo nella vita di tutti i giorni e all’interno del campo di gioco. "Un esempio di dedizione, coraggio e amore per il tennis, valori che vogliamo celebrare con questo torneo", ha ricordato ancora Cerasi in occasione della presentazione del torneo lo scorso luglio, mentre Massimo Verdina, segretario generale della Fitp, ha sottolineato che "Federico era una promessa del nostro tennis, un ragazzo che trasmetteva allegria e una persona alla quale non si poteva non voler bene".

Matteo Marzotti