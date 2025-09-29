Tennis Campionati nazionali femminili a squadre over 50 dell’Unvs. Le veterane massesi si fanno onore

"Una bella avventura". Così la la sezione massese ’Bacchilega-Targioni’ definisce la prima partecipazione al campionato nazionale di tennis femminile a squadre Over 50 dell’Unione nazionale veterani dello sport (Unvs). Organizzata dalla sezione milanese ’Edoardo Mangiarotti’, che si è aggiudicata il titolo italiano sui campi in terra battuta dello Sporting Club Milano 2, la kermesse ha visto in campo anche la rappresentativa massese formata dalle veterane Antonella Zuccaro, Maria Tavoni, Paola Ferrari e Simonetta Gallerini, tutte e quattro non classificate. Dopo l’esordio vincente contro la rappresentativa Unvs di Treviso, superata con il punteggio di 2-1 grazie alle vittorie di Ferrari nel singolare e del doppio Zuccaro-Gallarini, le massesi si sono arrese alle pari età di Bassa Romagna, Milano e Pavia, riuscendo a giocarsela fino al tie-break contro avversarie classificate.

"E’ stata una prima esperienza interessante e da ripetere – il commento del presidente dell’Unvs Massa, Enrico Barsotti – che attribuisce pieno merito alle quattro veterane massesi, sia per l’entusiasmo che per la determinazione che hanno caratterizzato dal principio fino alla fine questa partecipazione a un nostro evento di spessore nazionale".

Stefano Guidoni