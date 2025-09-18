Tennis: campionati provinciali. Cade il favorito Ficarelli, bene Cairoli e Pinotti

Si avviano verso la conclusione, prevista per il fine settimana, i 67esimi campionati provinciali di tennis. Nella quarta categoria maschile cade il favorito Alfredo Ficarelli (CT Albinea), sconfitto 7-6, 5-7, 10-7 da Gioele Forti (CT Tricolore); quest’ultimo poi, cade nel turno successivo 6-1, 6-1 sotto i colpi del compagno di squadra Giorgio Manfredini, vincitore con un duplice 6-2 su Mattia Capanni (CT Appennino Reggiano).

A livello femminile Silvia Cairoli (CT Reggio) ha la meglio 6-4, 6-1 su Chiara Magnani (CT Albinea) ed ora troverà la compagna di club Vittoria Pinotti, vincitrice 6-1, 6-2 su Silvia Borgonovi (Cere).

Nel doppio Open maschile buon esordio della coppia del Cere composta da Davide Ferretti e Luigi Fornaciari (foto) che ha sconfitto Mario Tribuzio e Filippo Askerz (CT Reggio) per 6-3, 6-1; Fornaciari, principale testa di serie nel singolare, affronterà nel suo turno d’esordio nel tabellone Alessandro Vignali (CT Reggio).

Nelle categorie giovanili il titolo Under 10 è di Gabriele Massa (Sportissima Scandiano), che piega con un duplice 6-0 Guido Matelli (CT Reggio); successo del Cere nell’Under 12 femminile, dove Lisa Cantarelli piega in un derby Martina Sartori col punteggio di 6-4, 6-1. La prima finalista dell’Under 14 femminile è Valentina Vitale (CT Reggio) grazie al 6-0, 6-3 a Silvia Burani (CT Albinea): la numero 2 del tabellone attende ora una tra la favorita Martina Guglielmi (CT Albinea) e Giulia Moggi (CT Reggio).