Tennis. Casalecci deve rinunciare alla serie C

L’Apd Casalecci alza bandiera bianca. O meglio, il circolo tennis grossetano rinuncia a disputare il prossimo campionato di serie C maschile. La causa? Un solo campo da tennis e l’impossibilità di avere un vivaio. "Purtroppo non saremo né la prima né l’ultima società sportiva che deve rinunciare alla disputa di un campionato superiore per colpa dei regolamenti Fitp – spiega il capitano della squadra Marco Baleani –. La serie C prevede 4 singolari e 2 doppi, come nel campionato di serie D1 da noi vinto quest’anno. Come obbligatorietà ferrea, vengono previsti due campi da tennis di medesime fattezze. E un vivaio: ovvero un giocatore che da under per almeno tre anni, sia stato tesserato per la società. Dato che la società nostra ha preso vita da circa una decina di anni, è per noi stato impossibile riuscire a formare un vivaio forte". Problemi e burocrazia che quindi spingono, a malincuore, Baleani ed il circolo di Casalecci a rinunciare alla serie C, per tornare a giocare la D1. "Davvero peccato, per un circolo come il nostro – conclude Baleani – che avrebbe certamente dato lustro a Grosseto anche in serie C e B, se non ci fossero state queste regole".