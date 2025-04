Tennis Club Pistoia punta alla Serie A1 con il talento di Matteo Gribaldo

Il 2024 si era chiuso con la retrocessione (nonostante un ultimo scorcio stagionale in crescendo, nel quale non erano mancate le prestazioni di livello, ndc) che ha posto fine ad una serie di tre salvezze consecutive. Ma il Tennis Club Pistoia, forte della spinta proveniente dagli oltre trecento tesserati, sta lavorando comunque per prepararsi al prossimo autunno, quando inizierà il campionato di Serie A2 maschile. Il sogno è quello di tornare in Serie A1 a partire dal 2026, espiando così un solo anno di ’purgatorio’. Intanto, i tennisti e le tenniste del sodalizio presieduto da Luigi Brunetti stanno ben figurando nei vari tornei ai quali stanno prendendo parte. Proprio pochi giorni fa, Vittoria D’Anteo si è aggiudicata un torneo di terza categoria al circolo ASD Poggetto. Da segnalare anche Jacopo Meini, il quale ha vinto il torneo U12 Superslam svoltosi a Siena. Ma soprattutto attenzione a Matteo Gribaldo, che promette di essere la novità più interessante: nei giorni scorsi, il tennista classe 2008 si è arrampicato sino alle semifinali del torneo ITF J300 di Vrsar (in Croazia) e già per questo entrerà nella classifica dei migliori duecento giocatori del mondo, a dispetto della giovanissima età e con tutta probabilità uno dei perni della prima squadra, su cui impostare la risalita.

"Abbiamo confermato tutti i tennisti dello scorso campionato, sia italiani che non – ha ribadito Tommaso Brunetti, tecnico e dirigente del TC Pistoia – e siamo pronti ad inserire in pianta stabile anche Gribaldo". Con la retrocessione dello scorso anno si è chiuso un ciclo che nel 2021 portò la compagine arancione addirittura a lottare per lo Scudetto. Nelle annate successive, pur in tono minore, il Tennis Club Pistoia non è più riuscito ad esprimersi su quei livelli, ma ha comunque disputato ottimi campionati facendo sì che la città diventasse una presenza fissa della massima divisione nazionale (venendo "premiato" anche da un progressivo e costante aumento del numero di nuovi iscritti). Ma, sulla carta, ci sono le premesse per aprirne un altro: serviranno solo tempo e pazienza.

Giovanni Fiorentino