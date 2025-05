Tennis Club Pistoia punta alla Serie A1 con il talento di Matteo Gribaldo

Il Tennis Club Pistoia sta preparandosi al campionato maschile che si terrà il prossimo autunno, con il sogno del pronto rientro in Serie A1. E una buona notizia è arrivata pochi giorni fa, dalla vicina Prato: Matteo Gribaldo ha vinto il torneo Itf Under 18 Città di Prato, in coppia con Simone Massellani. Il giovane del sodalizio pistoiese e Massellani si sono imposti nel doppio contro il tandem spagnolo composto da Tito Chavez e Valentin Gonzalez. Ottima anche la performance di Sveva Pieroni: la giocatrice pistoiese ha raggiunto la semifinale nel singolare, vincendo tre incontri di buon livello. Gribaldo sarà la principale new entry di un club che con la retrocessione dello scorso anno ha chiuso un ciclo che nel 2021 condusse a sorpresa alla lotta per lo scudetto. Nelle annate successive, pur in tono minore, il TC Pistoia non è più riuscito ad esprimersi su quei livelli, ma ha comunque disputato ottimi campionati facendo sì che la città diventasse una presenza fissa della massima divisione nazionale (venendo premiato anche da un progressivo e costante aumento del numero di nuovi iscritti). La dirigenza ha già esternato l’intenzione di confermare l’intero gruppo del 2024, al quale aggiungere per l’appunto il diciassettenne Gribaldo.

La kermesse andata in archivio qualche giorno fa nel capoluogo laniero ha nel corso dei decenni visto gareggiare giovanissimi tennisti poi diventati campioni assoluti: basti pensare a Roger Federer, che vinse giovanissimo sul finire degli anni ‘90 proprio a Prato il primo della lunghissima serie di trofei che lo hanno iscritto a pieno titolo fra le leggende del tennis mondiale. Anche Jannik Sinner, nel 2017, partecipò al Città di Prato e riuscì ad arrampicarsi sino alle semifinali. E chissà che, senza enfatizzare, già questo non possa essere di buon auspicio.

Giovanni Fiorentino