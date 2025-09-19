Tennis Club Poggibonsi. Torneo Chianti Banca, i vincitori

Edoardo Betti e Anastasia Grymalska sono i vincitori dell’edizione 2025 del Torneo Open maschile e femminile "Chianti Banca" – quinto Memorial Pier, organizzato dal Tennis Club Poggibonsi sui campi in terra rossa di via Marmolada. Notevole partecipazione: oltre 100 iscritti di cui 63 Seconde Categorie. Se il tabellone femminile ha seguito un copione prevedibile, tra gli uomini le sorprese non sono mancate. Partiamo dal trionfo annunciato di Anastasia Grymalska, la "stella" del torneo in virtù di una carriera rilevante.

Nelle due partite vinte l’ucraina naturalizzata azzurra ha ceduto appena quattro game, battendo con identico punteggio (60 62) Cristiana Cosmeanu in semifinale e Amanda Nai in finale. Per l’amiatina rimane tuttavia un ottimo percorso condito da tre successi. Nel maschile invece esiti incerti. In finale il giovane lucchese Lorenzo Ghilarducci ha perduto contro Edoardo Betti, vivaio di pregio dello Junior Perugia, che ha meritato il trionfo superando l’ostacolo più difficile in semifinale rappresentato dal pratese Cosimo Banti.

Dopo le finali, accompagnate da un pubblico di quasi quasi 200 persone, le premiazioni (foto) alla presenza della sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, dell’assessora Enrica Borgianni, del presidente e del direttore di filiale del main sponsor Chianti Banca, Cristiano Iacopozzi e Luca Pistelli insieme ai tanti amici di Pier, a cui era dedicato il torneo. "L’Open rappresenta per noi un momento fondamentale di visibilità – ha detto il presidente del Tc Poggibonsi, Luciano Pignattai – ma è la punta dell’iceberg di un calendario che va avanti tutto l’anno e comprende la scuola tennis, i campionati a squadre e l’attività sociale".

Paolo Bartalini