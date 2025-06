Tennis Club Viserba: confermato il torneo Itf Rimini Cup 2025 e focus su Marta Lombardini

La conferma del torneo Itf femminile, la stagione di A2 da preparare al meglio e una ragazza di talento come Marta Lombardini pronta a esplodere. Il Tennis Club Viserba cresce e si consolida. Innanzitutto, con l’edizione 2025 dell’Itf "Rimini Cup", dotato di 15mila dollari di montepremi e spostato a settembre (8-14), dall’iniziale collocazione di luglio del 2024. Il torneo, vinto nel 2014 da Jasmine Paolini, proporrà un parterre di partecipanti che si collocheranno attorno alla posizione 300 e 350 del ranking e potrebbe essere presto affiancato da un evento ‘gemello’. "Crediamo che questo tipo di torneo sia nelle nostre corde – spiega il presidente del T.C. Viserba, Fabio De Santis -. L’ambizione è quella di duplicarlo con un secondo femminile o con una tappa maschile in un altro momento della stagione. È un torneo internazionale e abbiamo dei feedback molto positivi dalle ospiti, le ragazze si trovano molto bene".

E chissà che non possa essere protagonista proprio Marta Lombardini, astro nascente del circolo e reduce da una splendida fase di qualificazione a Roma, con tabellone principale mancato per un soffio. Per lei anche la recente convocazione alle prossime Universiadi in Germania (15-27 luglio) con la maglia dell’Italia. E il prossimo autunno segnerà, per il circolo viserbese, il ritorno in A2. "Fantastica promozione, quella di quest’anno – spiega Marco Mazza -. Una volta retrocessi, pensavamo fosse difficile ritornare su, ma ci siamo riusciti. Sempre, al contrario di tante altre squadre, con un gruppo del tutto locale".