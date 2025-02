Tennis. Coppa delle Province. Derby Tc Prato-Pistoia

Scatta l’appuntamento con la Coppa delle Province di tennis e sarà subito derby nella prima giornata. Oggi infatti al Tc Prato la rappresentativa pratese affronta il team di Pistoia nel match d’esordio del girone uno della manifestazione giovanile che vede in campo i migliori giocatori under 8-9-10 maschili e femminili.

La squadra della provincia di Prato dei capitani Claudia Romoli e Marco Vanti può contare sugli under 10 maschi Tofani, Petrini, Lombardo, Projetto e Mari, sulle under 10 femmine Betti, Barbetti e Lenzi, sugli under 9 maschi Cioni, Giannini, Livi, Pugi e sulla under 9 femmine Cambi, sugli under 8 maschi Cappelli e Cavaciocchi e sulle under 8 femmine Paccosi e Tendi.

Il raggruppamento oltre a Prato e Pistoia è composto anche da Siena (9/2), Lucca (16/2), Firenze Est (22/2) e Pisa (2/3). "Dopo un periodo di allenamenti e di raduni provinciali dove abbiamo selezionato i giocatori - spiega la fiduciaria della provincia di Prato Claudia Romoli - giocheremo la prima partita contro la rappresentativa di Pistoia e poi avremo un girone che ci vedrà impegnati in altre quattro partite. L’obiettivo è quello di far giocare e confrontare questi giovanissimi tennisti con quelli delle altre province per dare continuità a un lavoro di base e per far crescere la passione in questa disciplina. Qualificarsi alla fase finale regionale non sarà semplice perché passano solo le prime due di ogni girone".

Massimiliano Martini