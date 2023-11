Tennis. Credici Sinalunga!. Firenze battuta. Domani la capolista

Doveva vincere, per continuare a tenere concretamente vivo il sogno, e lo ha fatto. E adesso si regala una domenica dalle forte emozioni. Il Tc Sinalunga mercoledì scorso è sceso in campo nella quarta giornata del campionato di serie A1 di tennis (girone 3) e in trasferta nella sfida con il Match Ball Firenze ha riportato una vittoria fondamentale con il punteggio di 5-1. Tutti i singolari sono stati vinti, ottima la prestazione di Matteo Gigante, uno dei protagonisti della cavalcata trionfale dello scudetto e che sta ritrovando la forma dei giorni migliori, che ha vinto in due set contro Gianmarco Ferrari. Convincente anche la prestazione di Jozef Kovalik che ha superato in due set Daniele Capecchi. Da segnalare l’esordio vincente del giovane Fabio De Michele che conquista la sfida "next gen" al terzo set battendo Daniele Meduri. La coppia Gigante-Bracciali porta a casa il doppio con i giovani del Tc Sinalunga Malfetti-De Marchi, quest’ultimo recente protagonista nella Junior Davis Cup Finals con la maglia azzurra, che ha fatto esperienza contro i forti Capecchi-Ferrari che hanno vinto in due set nell’unico match conquistato dai fiorentini. Marcello Serafini, tornando ai singolari, ha vinto per ritiro dell’avversario. Classifica: Tc Rungg Südtirol- Alpeker primo ad 8 punti, Tc Sinalunga secondo a 7, Match Ball Firenze a 4 e Ctd Massalombarda a 2.

Domani alle 10 i primi in classifica arrivano a Sinalunga per un match che può rivelarsi decisivo. Solo chi vince il girone accede ai playoff e il Tc Rungg può schierare giocatori come Weis, Bonadio e il forte doppista Jebens (n.68). Diretta su SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. Importante sarà la presenza del pubblico ad assistere ai match, il tifo può trasformarsi in un prezioso alleato per il Tc Sinalunga. Ingresso gratuito.

Luca Stefanucci