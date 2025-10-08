Tennis. Ct Spezia fucina di giovani talenti. Bogo e Scaramuccia ok ai regionali

Tanti buoni risultati nel carniere del Circolo Tennis Spezia. Il club di San Venerio, innanzitutto, ha il suo astro nascente: è la diciassettenne Irene Bogo che, dopo aver vinto il Trofeo Audi a Lerici, conquista il titolo ligure femminile Under 18, aggiudicandosi le finali regionali di categoria di scena alla Pro Recco. La giovanissima tennista detiene a questo punto il punteggio adeguato per passare, in poco più che un batter di ciglia, dalla classe 2.7 alla 2.5. Se ne attende solo la formalizzazione. Non solo, ma i successi degli atleti del Cts seguiti dalla Psg Spezia Tennis School si estendono a Pietro Scaramuccia, nella stessa occasione arrivato secondo (per giunta superando in semifinale Matteo Ticchiati, suo amico e compagno di squadra proprio a San Venerio) fra gli Under 16, quindi ora vicecampione della regione di categoria. E questo all’indomani delle finalissima giocata al torneo di terza categoria dello Junior Club di Carrara, con Giacomo Parodi a sua volta giunto alla finale regionale di Recco nella sezione Under 18.

Per la cronaca, dalla stessa scuola di Niccolò Sanna e Alessio Guidotti, è seguita pure Elena Tunesi, finalista all’ Open di Chiavari. Nel frattempo si sono svolte a San Venerio le finali di Macro-area Nord-Ovest Under 14 maschili, che hanno qualificato per il tabellone finale nazionale il Tennis Club Finale Ligure e il Vavassori Team Brescia, che nelle rispettive finali hanno eleminato Canottieri Casale Al e Verde Lauro Fiorito Torino. Per concludere, rimane in Serie D3 la squadra C della categoria del circolo tennistico spezzino, ricevendo e battendo per 3-0 il Manessero.

m. magi