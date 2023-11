Tennis. Cus, partiti i tornei a squadre. Convocazione prestigiosa per Cogo

Sono iniziati i campionati a squadre autunnali di tennis per il Cus Ferrara Salvi. Il focus va sul Trofeo Micheli riservato ad atleti 201112 e la Coppa Bellenghi per le annate 200910.

Dopo il primo mese di allenamento, il responsabile attività Ferdinando De Luca ed il preparatore atletico Davide Ghidoni, hanno iscritto al “Bellenghi” due formazioni, con la prima composta dai campioni regionali Andrea Cogo e Mattia Occhiali, esentati dalla fase a gironi come teste di serie numero 1 dell’intero lotto delle squadre partecipanti. La seconda formazione Cus Salvi, inserita in uno dei gironi regionali, ha ottenuto le prime due vittorie per 3-0. La prima contro il CT Bologna e la seconda in trasferta presso i campi del Tc Viserba. Protagonisti del doppio successo Aaron Banzi, Tommaso Caniato ed Andrea Picariello, che nei sei incontri disputati hanno perso nemmeno un set. Con queste vittorie, qualificazione ottenuta ed obiettivo primo posto del girone, da conquistare nella sfida contro lo Zavaglia di Ravenna di domenica prossima.

Un altro grande risultato sportivo è che Andrea Cogo è stato scelto dalla Federtennis dell’Emilia Romagna per disputare la Coppa d’Inverno, valevole come campionato italiano per Regioni. L’atleta del Cus è stato selezionato ad ottobre insieme al suo compagno di allenamento e squadra Mattia Occhiali e ad altri giovani tennisti nati nel 200910, ad un primo raduno a Bologna.