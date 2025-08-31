Tennis. Dal minitennis all’agonistica. La nuova stagione del Cus

Con l’inizio della nuova stagione sportiva, il Cus Ferrara rilancia il proprio settore tennis con un progetto ambizioso e strutturato, reso possibile da uno staff tecnico di alto livello. A guidare i corsi saranno infatti tre maestri nazionali federali – Filippo Luti, Andrea Remy e Marcello Mari – con la collaborazione dell’istruttrice e psicologa dello sport Martina Scagliarini, nuove leve istruttori e il supporto di preparatori atletici e dirigenti laureati in Scienze Motorie.

Il percorso proposto, copre tutte le fasce d’età e livello di gioco: dal mini tennis, pensato per i più piccoli, fino all’attività agonistica per i ragazzi già avviati e desiderosi di cimentarsi con le competizioni. Il progetto nasce in concomitanza con l’apertura dei nuovi campi da tennis presso il Centro Universitario Sportivo di via Gramicia 41 a Ferrara, insieme a una serie di interventi migliorativi che potenziano i servizi a disposizione degli atleti e delle famiglie. L’obiettivo è duplice: avvicinare i bambini alla disciplina, facendo scoprire loro il piacere del movimento e al tempo stesso sviluppare le competenze dei ragazzi più grandi, accompagnandoli in un percorso di crescita.