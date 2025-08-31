Acquista il giornale
Tennis. Dal minitennis all’agonistica. La nuova stagione del Cus

A guidare i corsi saranno tre maestri nazionali federali:. Filippo Luti, Andrea Remy. e Marcello Mari.

di STEFANO MANFREDINI
31 agosto 2025
Uno staff tecnico sempre più strutturato per la sezione tennistica del Cus

Uno staff tecnico sempre più strutturato per la sezione tennistica del Cus

Con l’inizio della nuova stagione sportiva, il Cus Ferrara rilancia il proprio settore tennis con un progetto ambizioso e strutturato, reso possibile da uno staff tecnico di alto livello. A guidare i corsi saranno infatti tre maestri nazionali federali – Filippo Luti, Andrea Remy e Marcello Mari – con la collaborazione dell’istruttrice e psicologa dello sport Martina Scagliarini, nuove leve istruttori e il supporto di preparatori atletici e dirigenti laureati in Scienze Motorie.

Il percorso proposto, copre tutte le fasce d’età e livello di gioco: dal mini tennis, pensato per i più piccoli, fino all’attività agonistica per i ragazzi già avviati e desiderosi di cimentarsi con le competizioni. Il progetto nasce in concomitanza con l’apertura dei nuovi campi da tennis presso il Centro Universitario Sportivo di via Gramicia 41 a Ferrara, insieme a una serie di interventi migliorativi che potenziano i servizi a disposizione degli atleti e delle famiglie. L’obiettivo è duplice: avvicinare i bambini alla disciplina, facendo scoprire loro il piacere del movimento e al tempo stesso sviluppare le competenze dei ragazzi più grandi, accompagnandoli in un percorso di crescita.

