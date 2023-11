Tennis. Dall’Asta rispetta il pronostico e vince a Correggio

Andrea Dall’Asta vince a Correggio. L’atleta lombardo del TC Guidizzolo si è aggiudicato il Rodeo HPS Group rispettando il pronostico e superando 4-3, 4-1 in finale il numero 2 Luigi Corrias (TC Moneta 2021); entrambi avevano sofferto per imporsi in semifinale, rispettivamente su Gherardo Cacchiarelli e Leonardo Chiari.

Nel Rodeo Cai di Castellarano, riservato alla IV categoria, vince il laziale Daniele Andreoli (Asdet), n° 4 del seeding, che dapprima regola al terzo il n° 1 Roberto Teneggi (TC Castellarano), prima di imporsi in rimonta 2-4, 4-3, 9-7 con Andrea Zanichelli (Cere).

Va a Daniele Casadio, invece, il torneo Tpra Promo riservato agli Under 18 in scena nel week end al CT Regio Saliceto. L’atleta bolognese della Siro Tennis ha eliminato in semifinale il favorito Nicolò Baiolo (CT Correggio) con un netto 6-0 (si è giocato sulla distanza di un solo set), per poi avere la meglio al tie-break nel match decisivo sul n° 2 Alessandro Ferrari (CT Anzola dell’Emilia).