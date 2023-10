Tennis. E’ Tommaso Lenzi la vera sorpresa del Terzani Open

Tommaso Lenzi (Tc Poggibonsi) è la sorpresa della prima edizione del Terzani Open Rodeo Maschile che si è svolto nella struttura indoor del Ct Siena. L’under 18 poggibonsese (cat. 2.6) ha sconfitto nettamente in finale Raffaele Martignani (Pol. Sacca Modena) per 4-2 4-1. "Quando si propone un evento nuovo, c’è sempre un pizzico di incertezza su come sarà accolto – dice il ds del Ct Siena Paolo Bassi –. Già scorrendo la lista degli iscritti ogni dubbio è scomparso, con 11 giocatori di seconda categoria. Gli incontri hanno dimostrato che la formula Rodeo è apprezzata sia dai giocatori sia dal pubblico". Soddisfatta anche la presidente Giulia Collodel. "Ringrazio Bassi per aver avuto l’idea di concludere la stagione dei tornei individuali al nostro Circolo con questo nuovo evento. Ringrazio i giocatori che hanno partecipato, anche da fuori regione. Contiamo di dare continuità al nostro appuntamento autunnale con il prezioso supporto di Terzani Ceramiche".