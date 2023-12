Tennis. Elena Bocchi vince il Rodeo Open Speroni. Nel week end si gioca in memoria di Caselli

Successo di Elena Bocchi

nel Rodeo Open Speroni andato in scena al Tennis Club San Biagio di Castelnovo Sotto.

L’atleta del TC Parma ha rispettato appieno il pronostico che la vedeva favorita nel tabellone femminile, regolando 4-0, 4-2 nei quarti Beatrice Bruni Lotti (Tennis Modena), prima del 4-3, 4-1 ad Alice Monducci Delucca (Nettuno Tennis Club Bologna) e al 4-2, 4-3 in finale con la testa di serie numero 2 Valeria Muratori (Sporting Club Sassuolo).

Atleti reggiani lontano dai primi posti anche nel tabellone maschile, dove a trionfare è stato il numero 3 Luca Parenti: il tennista modenese del Club La Meridiana si è fatto strada nella parte bassa regolando il numero 2 Leonardo Taddia (Tennis Modena) con un sofferto 4-2, 2-4, 10-8, prima di aggiudicarsi il match decisivo col favorito Alberto Morolli (Sporting Club Saronno) col punteggio di 4-3, 4-1.

Nel prossimo fine settimana il Circolo Tennis Tricolore ospiterà il primo Rodeo Under 12 maschile e femminile dedicato alla memoria di Giancarlo Caselli.

A Correggio andrà invece in scena un Rodeo di quarta categoria maschile.

Per entrambi gli appuntamenti il via è fissato per venerdì e la conclusione per la giornata domenicale.

