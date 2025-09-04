Tennis femminile, ai nastri di partenza la Rimini Cup. A Viserba il torneo che incoronò Paolini

Il tennis femminile torna protagonista in città per il secondo anno consecutivo con la Rimini Cup al Tennis Club Viserba, un Itf World Tour da 15mila dollari di montepremi. Dopo la lunga pausa, successiva al trionfo del 2014 di Jasmine Paolini, il torneo conferma la sua presenza e con essa la volontà di crescere. Si parte domenica 7 con le qualificazioni, che avranno la loro ultima coda lunedì 8, quando cominceranno anche gli incontri del main draw. Le iscritte sono in totale 48, con 32 quelle che andranno a comporre il tabellone principale. L’entry list è guidata da Alessandra Mazzola, numero 492 della classifica Wta e attualmente impegnata al W75 di Vienna, in Austria. Dietro di lei l’argentina Maria Florencia Urrutia (539), la tedesca Eva Marie Voracek (573) e l’italiana Francesca Pace (588). Da tenere d’occhio anche la promessa di casa, Marta Lombardini, impegnata attualmente al torneo di Fiano Romano e atleta dall’avvenire splendente. Sabato 13 sono in programma le semifinali. Domenica 14, in serata, la finale. "Per noi – dice il presidente del T.C. Viserba, Fabio De Santis – è l’inizio di una strada per far diventare Viserba il polo di una serie di tornei autunnali in batteria". Sulla stessa linea Michele Lari: "Per noi è importante ragionare in ottica di destagionalizzazione – spiega l’assessore allo sport –. È un periodo d’oro per il tennis italiano e come amministrazione stiamo puntando molto sull’eventistica sportiva. Vogliamo continuare su questo trend".

Il torneo internazionale femminile coinvolge diverse atlete provenienti dall’estero, ma il cuore resta a Viserba. "Un momento incredibile per il nostro tennis – riflette il direttore tecnico del T.C. Viserba, Marco Mazza –. Dalla punta, ovverosia una sfida come quella tra Musetti e Sinner, alla nostra realtà che vuol far crescere tennisti e, ancor prima, persone". L’ingresso al torneo è gratuito e l’organizzazione aspetta di accogliere un buon numero di appassionati. Per le fasi conclusive dell’evento di un anno fa, le tribune dei campi erano strapiene e l’idea è di replicare quel tipo di partecipazione collettiva.

Loriano Zannoni