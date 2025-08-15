Tennis femminile e maschile. Traversi e Bagnolini vincono l’Open al Forte

Costanza Traversi e Daniel Bagnolini hanno brindato al successo nel torneo Open di Forte dei Marmi, giunto alla sua ventiseiesima edizione, che gode del sostegno deciso (anche a livello di passione) delle Assicurazioni Marianelli Unipolsai e dell’Azimut Investimenti.

Un torneo che ha confermato la crescita di tutto il movimento tennistico, arricchito dalla presenza di moltissimi giovani che sentono il richiamo dei tornei dei circuiti internazionali: ovvero, il momento d’oro del tennis italiano si può vedere anche in questi particolari, all’apparenza secondari.

Fin dalla fase eliminatoria Costanza Traversi, testa di serie numero 2, ha dimostrato di essere nelle condizioni di puntare al bersaglio grosso. In semifinale, con un perentorio 2-0 (6-1, 6-2) ha superato Vittoria Vignolini, testa di serie numero 3, mentre nella parte alta del tabellone è stata Camilla Brunello a firmare l’impresa battendo la testa di serie numero 1, Maria Vittoria Viviani al termine di un incontro spettacolare, 2-0 ma con parziali di 7-5, 7-6. In finale però Costanza Traversi ha preso il sopravvento fin dal primo set (6-2); poi un infortunio ha costretto Camilla Brunello al ritiro.

In campo maschile anche Daniel Bagnolini ha dettato legge fin dal primo turno in cui è sceso in campo. Determinato e concreto, il ragazzo ha superato in semifinale Diego Crocetti (2-0) mentre in finale ha conquistato il titolo regolando per 2-0 (6-3, 6-1) Davide Borzonasca, un altro dei giovani più promettenti che hanno dato vita alla manifestazione. Il gran finale (serale, con le premiazioni) del torneo Open giocato sui campi di Forte dei Marmi, nel cuore della Versilia storica, è stato arricchito da opere di bene per il mondo del volontariato. Anche questo è stato uno smash vincente.