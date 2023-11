Tennis femminile. Paolini trascina l’Italia. Semifinale in BJK cup

E’ la Toscana, con molta Lucchesia, a trascinare, dopo nove anni, l’Italia alle semifinali della "Billie" Jean King Cup, l’ex Federation cup ovvero la Coppa Davis al femminile. Martina Trevisan e Jasmine Paolini da Bagni di Lucca continuano a trascinare l’italica racchetta in rosa e, dopo la Francia, spazzano via anche la Germania.

La tennista lucchese aveva un compito decisamente più facile rispetto alla Garcia, affrontata l’altro giorno: la teutonica Anna-Lena Friedsam è, infatti, numero 115 del ranking WTA. La Paolini, numero 30 del mondo, ha cominciato con autorità e senza sottovalutare l’avversaria e ha trionfato in una partita che non è mai sembrata in discussione, come sottolinea il punteggio: 6-3, 6-2.

Avvio di forza che ha frantumato la resistenza della tedesca, con colpi precisi e potenti. Break decisivo al quarto gioco e secondo set ancora più veloce, con battuta strappata alla Friedsam all’inizio e viaggio in discesa verso il successo con tanto di doppia volèè vincente a chiudere, abbastanza inusuali per il repertorio dell’azzurra che non è, certamente, giocatrice di rete. Anche se i tornei in doppio disputati negli ultimi tempi l’hanno migliorata nei colpi di volo. Adesso si attende l’avversaria dell’Italia, domani, sabato.

Massimo Stefanini