Tennis femminile - Under 14. Ct Lucca tricolore

Grande successo lucchese nel tennis a livello giovanile. Il Circolo Tennis Lucca, infatti, ha conquistato il titolo italiano a squadre Under 14 femminile, alle finali nazionali disputate al Tennis Club Lombardo di Milano. Guidate dal capitano Ivano Pieri, le giovani lucchesi hanno superato, prima in semifinale il Ct Firenze per 2 a 0 e, quindi, in finale, il Park Tennis Club Genova, sempre con un altro netto 2 a 0.

Si sono rivelate determinanti le vittorie nei singolari di Elisa Pieri e Aurora Garzella che hanno portato Lucca alla conquista dello scudetto. Un successo che conferma la qualità del vivaio del Ct Lucca e la crescita delle sue promesse, premiando il lavoro dello staff tecnico e l’impegno delle atlete.

Ma un successo che conferma anche il grande momento di tutto il tennis lucchese che, naturalmente, ha il suo apice nell’azzurra Jasmine Paolini, recente vincitrice insieme alle altre azzurre (Lucia Bronzetti,

Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant), guidate da Tathiana Garbin della "Billie Jean King Cup" (ex Federation Cup, l’equivalente della Coppa Davis al maschile), oltre ai successi nei vari tornei di Jessica e Tatiana Pieri, sempre facendo riferimento alle tenniste più grandi (queste ultime due, tra l’altro, "punte" proprio del Ct Lucca).

Uno scudetto, dunque, quello conquistato dal Ct Lucca che, oltre che rendere più glorioso il palmares in generale della società lucchese a livello giovanile, fa ben sperare anche per la crescita di giovani talenti per il futuro. E chissà che qualcuna di queste ragazzine non riesca, poi, a raggiungere livelli sempre più alti. Una speranza e un augurio, sia per il tennis lucchese che, in generale per quello italiano.