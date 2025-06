Tennis. Festa al Ct Spezia, promozione in C

Si festeggia al Circolo Tennis Spezia per la promozione in Serie C della squadra femminile che ha battuto Pegli in finale. Risultato decisivo, a San Venerio, nel turno di ritorno dello spareggio, un netto 5-2. Aurora Fornoni, Elena Tunesi, Irene Bogo e Giada Iachetta le eroine per l’occasione (sotto la guida tecnica di Niccolò Sanna). Non riesce la stessa impresa, invece, alla compagine maschile spezzina di D1, superata 3-0 dal Ceriale. C’è da considerare, comunque, che il club presieduto da Stefano Zacutti Cipollini ha già una rappresentante pure nella C maschile. "Centrato l’obiettivo che ci eravamo proposti fra le donne – ha commentato al riguardo il direttore sportivo del Ct Spezia Massimo Dardano – affiancando la Fornoni alle tre allieve di grandi prospettive della nostra scuola agonistica. La legittimità dell’impresa non fa una grinza, in quanto sono stati vinti tutti gli incontri disputati, inoltre pensiamo che questo complesso possa ben figurare nella stessa prossima Serie C".

Marco Magi