Tennis. Garland sorprende Lucia. Bronzetti out da Suzhou

di LORIANO ZANNONI
2 ottobre 2025
Niente da fare per Lucia Bronzetti, che non riesce a far valere il ruolo di testa di serie numero 7 e cade al primo turno del torneo WTA 125 di Suzhou, in Cina. A imporsi è stata la lucky loser taiwanese Joanna Garland, numero 134 del mondo, che ha avuto la meglio 6-3, 7-5.

È stato un match parecchio discontinuo, con Garland a issarsi sul 5-0 senza mai far arrivare a 40 Bronzetti, poi con la verucchiese a infilare tre giochi consecutivi nella speranza di un’incredibile rimonta. Il nono game, però, è stato vinto dall’avversaria, che ha tenuto il servizio a zero e si è aggiudicata il primo set.

Nel secondo, partenza a handicap dell’azzurra, che ha perso subito la battuta ed è stata costretta a inseguire. Gara sui binari più favorevoli a Garland, ma Bronzetti è riuscita a rimettere tutto in parità col break all’ottavo gioco. A decidere tutto, sul 5-5, il turno di servizio di Lucia, che dopo essere andata sotto 0-40 ha annullato due palle break, ma non la terza.

È stato lo spunto decisivo per la taiwanese, che sullo slancio ha tenuto a zero la successiva battuta e si è qualificata al secondo turno, dove affronterà l’americana Dolehide. Per Bronzetti un match parecchio a strappi in cui ha trovato poca efficacia con la seconda (8/18, 44%).

