Tennis. Gioia Bronzetti a Wimbledon. Teichmann ko: è secondo turno

Eccola qua, la prima vittoria in carriera a Wimbledon. Lucia Bronzetti passa il primo turno in questa edizione del 2025 grazie al 6-4, 7-5 in un’ora e 33 minuti contro la svizzera Jil Teichmann. Una sfida tra due che non avevano mai assaporato il gusto del successo sull’erba londinese, quella andata in scena ieri sul campo numero 5. Naturale, sparso qua e là, qualche errore di troppo. Forse per la consapevolezza di avere in mano, per entrambe, una grossa occasione.

Il match comincia subito bene per Bronzetti, che strappa immediatamente il servizio all’avversaria e mantiene il comando senza mai perdere la bussola. Sul 5-4 e servizio, l’azzurra concede due palle break, ma le annulla e si aggiudica il primo set. Il secondo va via liscio "on serve" fino al 4-4, senza che chi risponde riesca mai ad arrivare a 40. Poi la verucchiese strappa il servizio e ha subito l’occasione per chiudere il match, ma perde a sua volta la battuta a 30 ed è tutto da rifare. Sul 5-5, però, nuovo break di Bronzetti, che così ha una seconda opportunità. Questa volta l’occasione è sfruttata a dovere e il 6-4, 7-5 si materializza al secondo matchpoint.

Per lei ora un secondo turno con la russa Andreeva.