Tennis Giotto al top con le ragazze di Bramanti. Squarcialupi, Gennaro e Bacciarini battono Torino

Doppio scontro di tennis sull’asse Arezzo-Torino in serie A2. La terza giornata ha visto il Tennis Giotto opposto al Circolo della Stampa Sporting di Torino sia nel campionato femminile che nel campionato maschile, con il doppio confronto che è terminato con un successo a testa.

La serie A2 maschile ha visto il circolo aretino arrendersi per 2-4 nella trasferta sui campi piemontesi.

Maggiori soddisfazioni sono arrivate dalle ragazze capitanate da Jacopo Bramanti che, giocando sui campi di casa con il sostegno del pubblico amico, hanno superato le piemontesi con un bel 3-1 e hanno centrato la prima vittoria stagionale.

I primi due punti sono stati messi a segno da Gaia Squarcialupi e da Camilla Gennaro. Decisivo è stato il doppio all’insegna di emozioni ed equilibrio dove la coppia Bacciarini-Squarcialupi ha messo a segno il punto decisivo per la vittoria per 10-8 al tie-break del terzo set.

Il prossimo turno di domenica 26 ottobre vedrà ora la squadra femminile del Tennis Giotto vivere una lunga trasferta in casa del Tennis Cagliari.