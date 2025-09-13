Tennis giovanile. Campionati nazionali U14 e U16. Doppio impegno per il Ct Firenze

Appuntamenti di grande importanza, questo fine settimana, per il tennis giovanile maschile e femminile. Oggi e domani si disputeranno i concentramenti interregionali di Macroarea che vedranno impegnate diverse squadre toscane e in particolare i team femminili del Circolo Tennis Firenze che saranno impegnati con le Under 14 a Foligno e con le Under 16 a Grosseto. Le vincenti si qualificano per le finali nazionali e la conquista dello scudetto di categoria. Evento promosso dalla Federtennis e con la presenza di tante giovani promesse del tennis del futuro.

Le ragazze biancorosse dell’Under 14 avevano vinto il titolo di campionesse della Toscana e ora sono pronte per andare a caccia del Tricolore. Under 14 femminile Ct Firenze, le giocatrici: Eleonora Mauro, Francesca Berretti, Melissa Novac, capitano Gaddo Guidotti. Il torneo macroarea si svolgerà al Circolo Training Foligno il 13 e 14 settembre.

Le Under 16 Femminili del Ct Firenze si erano classificate al 3° posto in Toscana. Queste le tenniste che compongono la squadra: Daria Stortoni, Alice Soprani, Chiara Bertaccini, Irene Furini, Sara Mangini, capitani Balzanti e Caselli. Il torneo macroarea si svolgerà al Ct Grosseto con sfide in programma oggi e domani. Riflettori puntati su queste competizioni con la speranza che la bandiera col Giglio di Firenze sventoli in alto.

