Tennis giovanile under 12. Ct Firenze e le finali Babolat Cup. I risultati della manifestazione

Al Circolo del Tennis Firenze si è disputata l’ultima tappa del prestigioso circuito Babolat Cup nazionale di tennis giovanile. La manifestazione era iniziata al Quanta Club e Canottieri Milano, per poi essere giocata al Ct Eur Roma, Tennis Bassano, Tc Foggia e l’atto conclusivo proprio al Circolo fiorentino alle Cascine, con giudice di gara Alessio Bustone e responsabile organizzativo il maestro Riccardo Balzanti. Il torneo era riservato ai giocatori Under 12 ed ha visto una partecipazione di qualità.

Il tabellone maschile aveva come favorito Tommaso Migliorini 3.3 (Sporting Club Sassuolo) e l’atleta emiliano si confermava sul gradino più alto del podio grazie alle vittorie in semifinale su Marco Alifredi (Match Ball Firenze) e quella in finale sul secondo favorito Giulio Del Pistola 3.4 (Tennis In Progress Lagomare) per 6-3 6-1. Il finalista aveva superato al penultimo atto Pietro Spinelli (Ct Firenze). Al femminile la numero 1 Gaia Serra Zanetti 3.1 del Tc Modena non ha problemi a conquistare la tappa superando in semifinale Maria Vittoria Radulescu (Match Ball Firenze) e nella finalissima Beatrice Tuveri (Tc Cagliari). Quest’ultima in semifinale aveva prevalso su Bianca Ciraolo (Match Ball Firenze) per 7-6 6-4.

"Per il Ct Firenze la Babolat Cup è un punto di riferimento organizzativo - spiegano i consiglieri Luca Romoli e Luigi Caldarelli -. Dopo il Master della Women’s Cup regionale ecco i grandi risultati delle nostre squadre e il Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze. Questa manifestazione è un fiore all’occhiello perché mette in campo i migliori Under 12 italiani per raggiungere un obiettivo formativo davvero importante che è quello di andare a giocare il Master alla Rafa Nadal Academy in Spagna".

Francesco Querusti