Tennis. Giugno magico per Massa. Squadre giovanili sugli scudi

Si è chiuso un mese di giugno ricco di soddisfazioni per il Circolo Tennis Massa Lombarda protagonista nei campionati a squadre giovanili. Il circolo romagnolo ha infatti portato ben tre squadre alla fase di macroarea nazionale: l’Under 16 maschile, capace di bissare il titolo regionale conquistato lo scorso anno, e quelle Under 16 femminile e Under 12 maschile, entrambe qualificatesi per la fase successive della competizione aggiudicandosi lo spareggio per il terzo posto.

Nel tabellone ad eliminazione diretta Under 16 maschile ha battuto 2-0 Ct Cicconetti Rimini, Tc Ippodromo Cesena nella prima fase, Ct Reggio Emilia nei quarti e Cus Ferrara in semifinale, per poi riservare identico trattamento in finale Nella corrispondenteallo Sporting Club Sassuolo. categoria femminile, il Circolo Tennis Massa Lombarda ha battuto Ct Argenta B e Tc Riccione prima di cedere in semifinale al Tc Castellazzo Parma. Determinante è stato il successo nello spareggio per il terzo posto per 2-0 sui campi del Ct Correggio.

Discorso analogo per la squadra Under 12 maschile, che nel tabellone ad eliminazione diretta ha battuto Tc Saliceta e Tc Faenza B venendo stoppato in semifinale per 2-1 dal Ten Sport Center Pinarella. L’accesso alla fase di macroarea è arrivato grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Tc Faenza A nella finalina per il terzo posto.

"E’ stato un inizio estate importante per le nostre squadre giovanili – sottolinea il dirigente Fulvio Campomori –. Confermare un titolo regionale non è mai scontato né banale visto che anno per anno cambiano i componenti della rosa, per cui si tratta di una grande soddisfazione per il nostro club che conferma la bontà della strada intrapresa dal punto di vista tecnico. E questo è ribadito ulteriormente dai piazzamenti della formazione under 16 femminile e di quella under 12 maschile, che si è rifatta con gli interessi per lo stop nei quarti regionali del 2024. Nel 2025 abbiamo iscritto ben 8 squadre giovanili, partecipando a tutte le categorie dei campionati degli affiliati con la sola esclusione dell’under 12 femminile, sette hanno superato la fase a gironi e si sono qualificate per il tabellone regionale e tre delle quali sono poi state promosse alla successiva fase di macroarea".

l.d.f.