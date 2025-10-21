Tennis. Guerrieri vince il secondo titolo Itf in carriera. Albinea travolge Bisenzio e conquista la vetta
Andrea Guerrieri vince il secondo titolo ITF in carriera, imponendosi sui campi in cemento di Offenbacha). Il correggese, che bissa il successo ottenuto a inizio giugno a Lubiana, supera in finale il danese Christian Sifsgaard per 7-6, 6-0, dopo aver piegato nel turno precedente Leonardo Rossi (5-7, 6-1, 6-1). Rientrato a tempo di record dalla Germania, "Guerro" ha poi preso parte alla prima vittoria stagionale in Serie A2 del Circolo Tennis Reggio Emilia, che passa 5-1 a Bassano: a vincere il match di apertura è proprio Guerrieri, che si impone 6-0, 6-3 su Salviato, mentre l’1-1 è opera di Cesare Gabrielli, che supera 6-3, 6-3 Filippo Iotti; il team cittadino, a quel punto, allunga con decisione grazie ai successi di Sansone (6-1, 6-3 a Leonardo De Antoni) e Boitan (6-2, 6-4 a Tommaso Gabrieli), per poi aggiudicarsi entrambi i doppi. La prossima settimana il C.T:. Reggio inizierà il girone di ritorno sul campo del CT Giotto Arezzo, con cui all’andata pareggiò 3-3.
Albinea. Sempre in A2, il CT Albinea conquista la vetta del girone, travolgendo 5-1 il TC Bisenzio: Bocchi parte col piede giusto col 6-2, 6-4 allo spagnolo Lopez Murillo, poi Iemmi cede in 3 set a Mesaglio (6-3, 3-6, 6-1); i padroni di casa allungano poi con l’austriaco Kopp e Carli, che piegano rispettivamente Pieri e Callipo con un duplice 6-2, prima dell’affermazione in entrambi i doppi. Nel prossimo turno sfida casalinga con Alghero.
