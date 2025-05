Tennis. Ha preso il via il Verbena Open. Quarta edizione

Ha preso il via ieri, e proseguirà fino a sabato 17 maggio il Verbena Open, giunto alla quarta edizione, il più importante evento individuale organizzato dal Circolo Tennis Siena nel corso dell’anno. La manifestazione che ha un montepremi totale di 2000 euro, ha registrato anche quest’anno iscritti di alto livello: nel tabellone maschile, limitato a 64 partecipanti, ci sono oltre 40 seconda categoria, provenienti dalle varie regioni italiane, ad assicurare un’alta qualità di gioco; venti seconda categoria anche nel tabellone femminile. Pietro Cortecci e Mattia Nannelli, entrambi classifica 2.2, guidano la compagine senese con grandi aspettative. Alessandro Scialla (classifica 2.4) senese oramai di adozione insieme ad Andrea Taliani (classifica 2.5), Ettore Mencarelli (classifica 2.6), Alberto Morbidi (classifica 3.1) saranno della partita. A loro si aggiungono per la prima volta i giovani Filippo Betti (classifica 3.2) e Luca Pacciarini (classifica 3.5) che hanno tutta l’intenzione di ben figurare. Matilde Masini (classifica 2.8) è invece alla guida della rappresentativa senese nel tabellone femminile, dove esordirà la giovane Matilde Ferrini (classifica 4.1). La quarta edizione del Verbena Open si presenta quindi come un’opportunità di assistere a un tennis di livello nella splendida cornice del Ct Siena a Vico Alto. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e la superficie è la terra battuta. Soltanto in caso di pioggia, gli incontri si disputeranno nell’impianto indoor dello stesso Circolo. I vincitori dell’edizione 2025, riceveranno il testimone da Tomas Gerini, in campo maschile, e da Gaia Montecchi, in campo femminile.