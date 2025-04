Tennis: il Circolo Tennis Pontedera debutta in serie B1 contro Tc Rungg/Sudtirol

Torna sulla terra rossa, con i primi soli di questa primavera che stenta a decollare, il tennis che conta. Da oggi, sui campi di via Montevisi a Pontedera, inizia l’avventura del campionato a squadre di serie B1. Ecco che questa mattina la squadra maschile del Circolo Tennis Pontedera debutterà sui propri campi ospitando il Tc Rungg/Sudtirol, nell’incontro valevole per la prima giornata.

Per il circolo in riva all’Era la serie B non è certo una novità. Ormai il tennis di alto livello è diventata una costante grazie alle belle prestazioni che negli ultimi anni hanno spinto la squadra fino alla serie B1. Un risultato eccezionale e che quest’anno il circolo pontederese cercherà di difendere. Rispetto allo scorso anno, la società di via Montevisi ha dato ancora maggior risalto al proprio vivaio inserendo nella squadra anche i due 2009 Marco Meacci e Luca Cosimi che vanno a far compagnia a Gabriele Volpi, Tommaso Schold, Riccardo Galli e Filippo Nocchi. Completano la rosa l’ungherese Peter Fajta (attuale numero 528 Atp) e il polacco Jasza Szajrich (numero 884 atp e nuovo arrivato).

Secondo i due capitani Leonardo Azzaro e Daniele Toni l’obiettivo per i pontederesi "è quello di ottenere una comoda salvezza, arrivando almeno al quarto posto, e sperare di poter ottenere qualcosa in più". Oltre ai sudtirolesi, il calendario prevede le trasferte al Circolo Canottieri Roma, il Ct Persiceto e il Tc Bari mentre ulteriori gare casalinghe contro il Tc Padova e il Tc Palermo 2.

Nel girone a 7 squadre, che si concluderà a inizio giugno, le prime tre andranno ai playoff, la quinta e la sesta ai playout, la settima retrocede direttamente in B2. Dunque occhi puntati sulla prima sfida interna in programma oggi al Circolo Tennis Pontedera: il via alle gare alle ore 10 con 4 incontri di singolare e 2 di doppio, con ingresso libero.

L’ingresso alle partite è aperto a tutti e gratuito. Sarà un’occasione per i pontederesi e non solo, di assistere a quattro match di livello. E l’occasione per tifare Pontedera.