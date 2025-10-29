Tennis. Il CT Firenze celebra il terzo posto. Nell’Under 14 femminile a squadre

Il Circolo Tennis Firenze 1898 festeggia la conquista del terzo posto nella competizione nazionale Under 14 femminile a squadre che si è disputata al Tc Lombardo a Milano. Ad aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia, sul rosso del circolo meneghino, è stato il Ct Lucca, guidato dal capitano Ivano Pieri, che in finale ha superato 2-0 (successi di Elisa Pieri e Aurora Garzella) il Park Tennis Genova. Alle spalle delle due finaliste, il Circolo del Tennis Firenze di Gaddo Guidotti che ha chiuso in terza posizione, grazie alla vittoria nella finale per la medaglia di bronzo sull’Eur Sporting Roma. Benedetta Terzoli (Eur) supera Eleonora Mauro (Ct Firenze) 7-5 6-4, poi l’1-1 arriva grazie a Francesca Berretti (Ct Firenze) che sconfigge Ludovica Totaro 6-0 6-0. Infine il doppio fiorentino Berretti-Mauro sconfigge la coppia Terzoli-Totaro per 7-6 6-2 al termine di una partita molto bella e assegna il terzo posto al club delle Cascine.

"Un risultato prestigioso che va a sommarsi alla promozione della nostra squadra di serie C maschile in B2 - spiega Sara Mazzetti ds del Ct Firenze - grazie allo staff tecnico che ha lavorato davvero bene. Abbiamo numerose squadre presenti nei vari campionati federali e puntiamo forte sui giovani con una scuola di valore".

F. Que.