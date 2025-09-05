Tennis, il Lexus Tolentino Open: "Queste atlete daranno spettacolo"

Il grande tennis internazionale nelle Marche, con la prima edizione del Lexus Tolentino Open. Da domenica 14 a domenica 21 settembre i campi in terra battuta dell’associazione Tennis Tolentino ospiteranno il torneo Wta (circuito maggiore femminile) di categoria 125, con un lungo elenco di giocatrici di altissimo livello pronte a battagliare per i 125 punti in palio e l’assegno dei 115.000 dollari di montepremi complessivo. Direttore del torneo sarà Sergio Palmieri, per quasi trent’anni direttore degli Internazionali d’Italia del Foro Italico. Il programma è stato presentato in conferenza al circolo tolentinate dal presidente dell’asd Marco Sposetti con Fabio Luna, presidente del Coni regionale; con Andrea Bolognesi, presidente del comitato regionale Fitp (Federazione tennis e padel; il sindaco Mauro Sclavi, la vicesindaco Alessia Pupo, il consigliere regionale Renzo Marinelli, i rappresentanti dei partner dell’evento, come il vicepresidente dell’Assm Roberto Lombardelli, Anastasia Konoplyova, responsabile marketing del Gruppo Di.Ba.

A lanciare l’iniziativa, anche Elisabetta Cocciaretto, che si allena proprio a Tolentino; reduce dagli US Open di New York, non potrà essere in gara alla Wta 125 perché impegnata con la Nazionale in Cina, per difendere il titolo mondiale della Billie Jean King Cup. "Sono contenta – ha detto la numero 3 d’Italia – che sia Tolentino a ospitare l’evento più importante nelle Marche, per me questa è una famiglia. Parteciperanno le migliori giocatrici al mondo. Un grandissimo spettacolo per otto giorni. Spero che si rifarà l’anno prossimo". A guidare una lista che combina giovani emergenti e giocatrici d’esperienza c’è la top 100 svizzera Jil Teichmann, già numero 21 del mondo e finalista nel 2021 al Wta 1000 di Cincinnati, seguita da Alizé Cornet, veterana francese dal brillante passato. Iscritte anche l’egiziana Mayar Sherif, la più vincente nella storia della categoria 125 (con otto titoli all’attivo), la slovena Tamara Zidansek già semifinalista al Roland Garros, la 19enne promessa ceca Sara Bejlek e altri volti noti del circuito femminile. Al momento, le uniche azzurre sono la campana Nuria Brancaccio e Sofia Rocchetti, marchigiana che si allena a Tolentino che ha ricevuto una wild card (invito speciale). Federica Urgesi di Fano e Jennifer Ruggeri di Porto Potenza potrebbero prendere parte alle qualificazioni. La vicesindaco Pupo ha sottolineato l’importanza del turismo sportivo e delle ricadute a livello economico: "Ci confermiamo – ha detto – città dello sport. Con uno stand promuoveremo il territorio e per le giocatrici sono previste visite guidate. Gli istituti scolastici assisteranno ad alcune partite". L’ingresso sarà gratuito fino a giovedì 18 compreso, mentre da venerdì 19 a domenica 21 è previsto un biglietto (5 euro). È possibile acquistare i tagliandi direttamente in loco o prenotarli al 3516339716 o a [email protected]. I match inizieranno prima alle 10, poi da giovedì alle 12; sarà sempre prevista una partita dopo le 20. Circa 500 i posti in tribuna, ma si potrà assistere anche al di fuori dei posti a sedere.