Tennis. Il Sinalunga va ko. Adesso i play-out sono più vicini

I play-out sono sempre più vicini ma i giochi restano aperti. Domenica per il Tc Sinalunga è arrivata la terza sconfitta in Serie A1 e, dopo quattro giornate, la classifica nel girone 3 la vede all’ultimo posto (1 punto) dietro a Ctd Massa Lombarda (10) e al Tc Rungg ed Eur Sporting Club (6). Non c’è stato niente da fare nell’ultima sfida giocata nei campi in veloce del Ctd Massa Lombarda: 5-1 il risultato finale, nonostante l’ottima prova di Marcello Serafini con Martin Klizan (67 64 63) e del giovane torritese Alessandro Pecce (classe 2008) che ha esordito in singolare nella massima serie uscendo sconfitto, con onore, per 61 75 da Jacopo Bilardo (attualmente n. 474 del mondo). Il debutto stagionale nella competizione dello spagnolo Roca Batalla non è stato fortunato, di fronte aveva un giocatore forte e in forma come Giulio Zeppieri (quest’anno per la quarta volta consecutiva è entrato, partendo dalle qualificazioni, nel tabellone principale del Roland Garros) che ha vinto per 62 61. Niente da fare nemmeno per Fabio De Michele con Lorenzo Rottoli (61 63) e per il giovanissimo doppio Pecce-Malfetti con Klizan-Buldorini (62 60). Il punto è arrivato dal doppio Vanni-De Michele che ha vinto al super tie-break (16 64 11-9) su Bilardo-De Bernardis. L’assenza del leader della squadra, Matteo Gigante, continua inevitabilmente a pesare per il Tc Sinalunga che domenica ospiterà l’Eur Sporting Club che va a caccia dei play-off. Per il Tc Sinalunga, potrebbe esserci l’esordio stagionale di Jozef Kovalik, un protagonista dello storico scudetto. Sinalunga ha tutto per rimanere in serie A1 ma la salvezza passerà dalla possibilità di poter schierare la formazione migliore.

L.S.