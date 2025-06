Tennis. Il Tc Sinalunga festeggia la promozione in Serie B2

Dopo il mantenimento della Serie A1 maschile e la promozione in serie B2 con la squadra femminile, il Tc Sinalunga festeggia un altro bel successo: il passaggio di categoria, in B2 maschile, con una squadra di giovani talenti del vivaio. Dopo la vittoria a Gorizia (4-2) contro il Tennis Campagnuzza, domenica scorsa per la promozione bastava un pareggio da conquistare sui campi in terra rossa di casa. E così è stato. Grazie al 3-3 ottenuto Sinalunga ha fatto festa. Ma è stata una vittoria sofferta, il Tennis Campagnuzza si è rivelato un avversario di valore: per i ragazzi guidati da Alessandro La Cognata è stato decisivo il doppio finale conquistato da Amedeo Malfetti ed Alessandro Pecce, due giovani della Valdichiana e cresciuti nel circolo sinalunghese, vittoriosi per 10-6 al super tie break. Gli altri punti erano stati ottenuti in precedenza nei singolari da Alessandro Pecce e Riccardo Landi. Alcuni di questi tennisti potranno essere protagonisti anche nella Serie A1 che tornerà in autunno. Si è fermata in finale invece l’avventura delle ragazze dell’Under 16: il titolo regionale è andato al Ct Grosseto ma Margherita Ferretti e Vittoria Lippi, protagoniste anche della squadra che ha conquistato la B2, meritano un applauso.

Luca Stefanucci