Tennis. Il V-Team asfalta Casale e ora punta ai playoff

Potrebbe essere stata la classica svolta stagionale. Il V-Team si augura che il successo per 5 a 1 sullo Sport Club Nuovo Casale metta in moto questo meccanismo. Anche perché domenica 12 novembre (inizio ore 10) la formazione brianzola affronterà sui campi del Villa Reale Tennis di Monza, il Colle degli Dei, agguerrita compagine neopromossa in arrivo da Velletri. La formazione laziale disputerà a Monza il suo ultimo match del girone 2. V-Team e Colle degli Dei sono appaiati a quota 7. Il V-Team però, ha giocato una partita in meno. Domenica 19 novembre sfiderà in trasferta il Santa Margherita Ligure, capolista annunciato del raggruppamento. L’indiscussa affermazione sullo Club Sport Nuovo Casale permette ora ai padroni di casa di fare un pensierino ai playoff, obiettivo raggiunto nei due precedenti campionati di tennis a squadre di serie A2. Anche in questo confronto hanno assicurato il loro contributo i fedelissimi Andrea Borroni e Davide Albertoni. I due giocatori, dopo essersi imposti nei rispettivi incontri di singolare, hanno chiuso il confronto vincendo anche nel doppio. "Questa - riconosce Marco Baio, co-capitano del V-Team - è una vittoria molto importante, che ci permette di affrontare le ultime due giornate con una squadra in grande fiducia. Mi piace sottolineare i successi dei due del “vivaio”, Albertoni e Borroni".