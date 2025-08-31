Tennis, il vincitore è un 23enne toscano: battuta in finale la testa di serie numero 1. Il torneo di Carpena incorona Pieri

Samuele Pieri, 23 enne di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, ha vinto ieri la terza edizione del torneo Itf Men’s Future del Tennis Club Villa Carpena, dotato di un montepremi di 15mila dollari e seguito da un folto pubblico. Un match disturbato dalla pioggia, in cui Pieri ha superato il numero 1 del seeding Giovanni Oradini (numero 646 della classifica Atp) con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-1, in un match combattuto (arbitrava il giudice di sedia Enea Castelvetro).

Pieri si è portato a condurre 6-1, 2-0 nel secondo set con break in avvio al secondo game, ma è venuta fuori la solidità di Oradini che ha pareggiato i conti. Nel terzo set il vincitore del torneo ha ripreso a comandare il gioco con un tennis potente ed efficace, chiudendo l’incontro a suo favore e alzando il trofeo finale. Al termine ci sono state le premiazioni effettuate dal presidente del Tennis Villa Carpena Angela Bonoli, da Roberto Capparelli e dal direttore del circolo Alberto Casadei.

Intanto è alle battute finali, sempre sui campi del Villa Carpena, anche il torneo Itf Wheelchair ‘Città di Forlì’, dotato di un montepremi di 10mila dollari, con la presenza di 11 giocatori tra i primi 100 del mondo nel tennis in carrozzina. Oggi alle 10.30 saranno di fronte per il titolo femminile l’australiana Sally Schwartz e la svizzera Nalani Buob.

g. b.