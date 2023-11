Tennis. In A1 lo Sporting resta secondo dopo il pari a Palermo. Delusione A2 con il ko col Toro, male anche Modena

Un pareggio e due sconfitte. In archivio senza troppe soddisfazioni la giornata delle squadre tennistiche di casa nostra che militano nel campionato di serie A.

Sorride, infatti, solo la rappresentativa dello Sporting di Serie A1 che a Palermo riesce a pareggiare 3-3 (sugli scudi Ricci e Brancaccio, che poi in coppia con Dalla Valle vince anche un doppio) e si mantiene al secondo posto in classifica ‘vedendo’ la salvezza.

Decisamente peggio va alla squadra di A2 del club sassolese (foto), sconfitta in casa dal Ronchiverdi Torino (4-2 per i piemontesi il risultato) e costretta a guardarsi le spalle, complice una posizione di classifica che oggi la vedrebbe condannata ai playout.

Notte fonda anche per il Tennis Modena, la cui stagione in A2 non decolla: la squadra geminiana ha perso in casa (6-0) dalla capolista Eur Roma ed è ultima in classifica nel suo girone con soli 2 punti. Il massimo campionato il prossimo weekend riposa: le squadre torneranno in campo il 12 novembre.