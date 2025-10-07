Tennis in carrozzina: prima e storica edizione con 18 formazioni. Un Giotto d’argento ai campionati italiani

Acquista il giornale
di MATTEO MARZOTTI
7 ottobre 2025
La premiazione dei protagonisti dei campionati italiani di tennis in carrozzina che si sono tenuti al Giotto

AREZZOIl Tennis Giotto è vicecampione nazionale di wheelchair tennis. I migliori atleti di questa disciplina paralimpica sono stati protagonisti dei campionati italiani a squadre che, organizzati sui campi del circolo aretino, hanno visto 18 formazioni di tutta la penisola dare vita a quattro giornate di incontri. Particolari emozioni sono state regalate proprio dalla squadra di casa – Roberto Mazzi, Lorenzo Degl’Innocenti, Andrea Morandi e Pasquale Greco, guidati dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto – ha vissuto le emozioni di approdare fino alla finalissima e di giocare davanti al proprio pubblico per il tricolore con il Tc Terranova di Olbia. Il cammino del Tennis Giotto verso l’atto conclusivo è stato impeccabile. Il match più delicato è stato vissuto proprio nella finale con i sardi del Tc Terranova, campioni italiani nel 2024, dove il circolo aretino è inizialmente passato in vantaggio per la vittoria di Degl’Innocenti su Mario Cabras nel primo singolo per 6-0 e 6-3, poi il punteggio è tornato in parità con Luca Arca (unico italiano presente nel tennis ai Giochi Paralimpici di Parigi) che ha superato Morandi per 6-1 e 6-1. A risultare decisivo è stato dunque il doppio dove Degl’Innocenti e Morandi hanno disputato un primo set di altissimo livello contro Arca-Cabras terminato 6-7 al tie break e sono stati poi superati per 3-6 al secondo set, lasciando così lo scudetto al Tc Terranova.

La prima, storica, edizione del campionato italiano femminile ha registrato il successo dello Special Bergamo Sport con Vanessa Ricci e Silvia Marianna Morotti che hanno conquistato il titolo nel derby lombardo con la Active di Gussago. Le premiazioni hanno rappresentato il momento per applaudire le formazioni finaliste e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dei campionati italiani ad Arezzo, con un particolare tributo che è stato offerto a capitan Roberto Mazzi con il Premio Fair Play dal Panathlon come primo atleta del movimento di wheelchair tennis all’interno del Tennis Giotto.

Matteo Marzotti

© Riproduzione riservata

