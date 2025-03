Tennis. Indian Wells, Bronzetti archivia la pratica Kalinina

Nonostante il vento, l’avversaria di livello e qualche saliscendi durante la partita, Lucia Bronzetti comincia nel modo migliore un torneo importante come il WTA 1000 di Indian Wells. Il 6-4, 7-5 sull’ucraina Kalinina, numero 54 del ranking mondiale, è un gran bel biglietto da visita per il marzo americano. La verucchiese, in questo momento numero 62 del mondo, è stata brava a interpretare meglio le condizioni climatiche rispetto all’avversaria. Dal 3-2 per l’azzurra, la girandola di break non risparmia le giocatrici, con cinque servizi persi consecutivamente dalle due atlete e 6-4 per Bronzetti a chiudere il primo. Nel secondo, i due servizi tornano ad avere una maggiore regolarità. La verucchiese perde la battuta al quinto gioco e Kalinina sprinta poi sul 5-3, ma a quel punto una splendida reazione di carattere e di ottimo tennis fa risalire in fretta Bronzetti. L’azzurra vince quattro giochi consecutivi e si aggiudica 7-5 il secondo, sancendo definitivamente una superiorità che in partita si è vista spesso, soprattutto nei momenti importanti. Al secondo turno, Bronzetti affronterà la polacca Magdalena Frech, numero 30, che al primo turno ha usufruito del "bye" concesso alle teste di serie. Tra le due si sono giocate due partite e le ha vinte entrambe l’azzurra. Sono entrambe sfide recenti. Una delle due si è giocata proprio a Indian Wells, il 7 marzo 2024, ed è finita 6-2, 6-4. La vincente andrà probabilmente ad affrontare la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka.