Tennis Italia Forte dei Marmi conferma il team per il campionato nazionale serie A1

Non cambiare nulla, per cementare l’intesa. Parafrasando il filo conduttore de ‘Il Gattopardo’ (cambiare tutto, per rimanere tutto come prima), il Tennis Italia di Forte dei Marmi ha intenzione di confermare tutto l’organico che affronterà il prossimo campionato nazionale di serie A1 a squadre. "Abbiamo fatto alcuni sondaggi ma per il momento non hanno prodotto gli effetti sperati", spiegano i dirigenti. Come dire, cambiare per tanto per cambiare non senso. Meglio confermare chi è da tempo integrato nell’ambiente.

Si va dunque verso la conferma del nucleo storico delle ultime stagioni (Stefano Travaglia, Luca Potenza, Walter Trusendi, il gruppo dei giovani guidato da Marco Furlanetto e Lorenzo Carboni, con Edoardo Niccolò Ferrari e Gabriele Celeri) e i due stranieri dell’est, Lukas Rosol e Andrej Martin: per la cesellatura del gruppo e della lista giocatori – con possibili novità solo se ci saranno le condizioni – c’è ancora tempo fino al prossimo 31 luglio.

Confermato alla guida della squadra (e all’occorrenza anche giocatore) il capitano non giocatore, Matteo Marrai che con Walter Trusendi rappresenta il nucleo storico del Tc Italia.