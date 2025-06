TENNIS: la gioia del presidente dei casentinesi Zoccola Savoretti. "un risultato straordinario da parte dei ragazzi». Impresa del Bibbiena che torna in B2 dopo il trionfo nello spareggio contro Messina

BIBBIENAL’At Bibbiena è tornato in B2 battendo, domenica scorsa, il Circolo tennis La Vela di Messina. Il circolo tennistico bibbienese ha sconfitto i siciliani 4-3 nella gara di ritorno della finale playoff per accedere al campionato nazionale di B2 a squadre. Decisivo l’infinito doppio di spareggio che si è concluso al super tie-break del terzo set con il punteggio di 12 a 10 in favore della squadra locale, capitanata da Catalin Iftimie. E dire che la giornata non era iniziata nel migliore dei modi a causa dell’infortunio alla caviglia del romano Alessandro Cortegiani, che lo ha visto costretto al ritiro, impossibilitato a giocare anche le gare di doppio seguenti. Il punteggio è stato riportato in parità dal ligure Davide Borzonasca che si è imposto sul suo avversario con un netto 6-0, 6-4. I successivi incontri si sono conclusi con la sconfitta del giovane Luigi Volpi e con la vittoria straripante del polacco Wojciek Marek, che ha chiuso il suo incontro in due set a zero (6-3, 6-3). Il pomeriggio, poi, si è aperto con i due incontri di doppio che si sono conclusi con una vittoria per parte.

Si è dunque resa necessaria la gara del doppio di spareggio, che ha visto l’obbligo in campo di almeno un giocatore del vivaio per entrambe le squadre. Bibbiena ha schierato Marek e Volpi mentre Messina ha scelto Bombara e Varselona. Dopo una battaglia durata quasi due ore, Bibbiena si è imposta appunto 12 a 10, annullando ben tre match point sul 6 a 9 per i siciliani. Il presidente dell’At Bibbiena Emanuele Zoccola Savoretti commenta così questo traguardo: "Dopo aver fallito l’impresa lo scorso anno, siamo riusciti a risalire in serie B, un risultato atteso a cui abbiamo lavorato duramente e che non è scontato per un circolo piccolo come il nostro. Si tratta di un’impresa nel vero senso della parola".