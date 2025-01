Tennis La squadra di Marina trionfa a Ponsacco. Doppio, il circolo Junior campione regionale nei Master argento

Titolo di campione regionale nel campionato di tennis di doppio ’Master argento’ del circuito Tpra per la squadra del circolo tennis Junior di Marina di Carrara. Nella finale del torneo del circuito, giocata sui campi del Circolo Tennis Ponsacco, i carraresi battono nell’ordine il Circolo Le Torri Pistoia (2-0), il Circolo Tennis Colli Alti di Firenze (2-0) e nella finale lo Sporting Versilia di Massa (2-0), in un derby molto sentito. Vincendo il Master regionale la squadra dello Junior si qualifica per la fase finale nazionale che si terrà, a luglio, a Portorose, in Slovenia. Questa la squadra: Pablo Cecchi, Beppe Simonelli, Fabio Micheloni, Giorgio Bianchini, Emanuele Sirgiovanni, Alessandro Antoni, Riccardo Pianini, Alberto Bencini e Marco Santucci. "Nella veste di campioni di Italia in carica, eravamo fiduciosi di poter vincere il titolo regionale – dice il capitano Pablo Cecchi – temevamo soprattutto i cugini dello Sporting Versilia ma in finale abbiamo schierato due formazioni di doppio che hanno giocato veramente bene aggiudicandosi meritatamente il titolo. Andiamo alle finali nazionali convinti di poter dire la nostra".

ma.mu.