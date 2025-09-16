Tennis. La tedesca Anne Schaefer conquista Viserba

È Anne Schaefer a trionfare alla "Rimini Cup", il torneo Itf Women’s Tour dotato di un montepremi di 15.000 dollari organizzato dal Tennis Club Viserba. La 38enne tedesca, arrivata al numero 161 al mondo 15 anni fa, ha battuto Deborah Chiesa al termine di una finale decisamente spettacolare ed equilibrata, finita 6-4, 3-6, 7-6 (6). Il tutto davanti a una cornice di pubblico da grandi occasioni, col centrale di Viserba gremito in ogni ordine di posto al termine di una settimana spettacolare dal punto di vista agonistico, con ottimi match tutti i giorni.

Nel primo set Schaefer strappa subito il servizio all’avversaria e sale 3-1, ma Chiesa reagisce e in un amen torna in parità. La trentina ha tutto l’interesse a puntare sulla solidità contro una giocatrice partita addirittura dalle qualificazioni, quindi al settimo match consecutivo. Invece è la tedesca, ormai italiana d’adozione, che dal 4-4 ha la forza di strappare nuovamente la battuta all’avversaria e ad aggiudicarsi così il primo set.

Nel secondo set è Chiesa, ex n.143 del ranking Wta, che cerca di essere subito protagonista, alza il livello degli scambi e sulla spinta strappa il break al 7° game per chiudere di lì a poco sul 6-3. Al termine del secondo set la stessa Chiesa, evidentemente non al meglio, riceve un trattamento medico e poi torna a giocare.

Il terzo è ricco di capovolgimenti di fronte, con break e contro-break anche nelle fasi calde di fine set. Nel tie-break la giocatrice italiana spreca un match-point e lascia strada a Schaefer, che festeggia la vittoria della "Rimini Cup". A premiare le atlete il presidente del Tennis Club Viserba, Fabio De Santis, e l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli. Il tutto alla presenza del direttore del torneo, Alessandro Canini, e del direttore tecnico del Circolo, il maestro Marco Mazza.

Nel doppio vittoria della coppia composta dalla tedesca Eva Marie Voracek e dalla ceka Linda Sevcikova su Camilla Gennaro e Marta Lombardini: 6-3, 6-2 il risultato finale.