Tennis. Lajovic e Taberner oggi in finale al Challenger 125 di Sassuolo

È il giorno dei giorni allo Sporting di Sassuolo: sui campi del club di via Vandelli si celebra infatti l’ultimo atto dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione. In programma, dopo le semifinali giocatesi ieri, le finalissime che chiudono una settimana di grande tennis sulle prime colline di Sassuolo. Detto che lo svizzero Stan Wawrinka, vincitore di tre titoli del Grande Slam in carriera, che a Sassuolo era testa di serie numero 6, aveva ceduto già al primo suo match contro Elias Ymer, sarà appunto oggi la giornata clou della manifestazione dello Sporting.

Alle 14 la finale del torneo di doppio, alla quale approda la coppia favorita (testa di serie numero 1 del seeding) formata dal tedesco Frantzen e dall’austriaco Erler, che se la vedranno con Romios e Seggermann. Questi ultimi, testa di serie numero 4, hanno avuto bisogno del supertiebreak per arrivare in finale, ma promettono battaglia. E battaglia sarà anche dalle 17, con l’appuntamento più atteso, ovvero la finale di singolare: ci arrivano il serbo Dusan Lajovic, che ha tolto dai giochi in due set (lasciandogli appena cinque game) colui che può essere considerato la grande sorpresa del torneo, il 20enne messicano Rodrigo Pacheco-Mendez, in meno di un’ora e mezzo. E ci arriva, come da pronostico, la testa di serie numero 1 del seeding, lo spagnolo Carlos Taberner, che ha avuto ragione dell’ultimo italiano rimasto in gara, Francesco Passaro, ritiratosi in semifinale alla fine primo set a causa di un infortunio. Oggi, come detto, l’epilogo: i biglietti (ingresso 35 euro) sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket e punti vendita autorizzati.

